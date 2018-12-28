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الخارجية البحرينية تدين حادث المريوطية الإرهابي

الحياة السياسية

وزير خارجية البحرين
وزير خارجية البحرين

المصريون ووكالات

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الانفجار الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب سياحية مساء اليوم الجمعة بالمريوطية.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الانفجار الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب سياحية بمحافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الجريمة الإرهابية الآثمة.
وتؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها الحثيثة لمكافحة العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومساعيها المقدرة لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة، ودعمها المطلق لكل ما فيه أمنها واستقرارها وتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري الشقيق، مجددة موقف المملكة الثابت والرافض للإرهاب وتأكيدها على ضرورة تكاتف كافة الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة واجتثاثها من جذورها."

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