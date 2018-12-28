  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:45 م
بحث متقدم
خالد عكاشة

"عكاشة": هؤلاء من نفذوا حادث أتوبيس الهرم الإرهابي

عمرو أديب

"أديب" يكشف تفاصيل خطيرة عن حادث المريوطية

النائب العام

النائب العام يصدر قرار هام بشأن حادث أتوبيس الهرم.. تعرف عليه

المهندس مصطفى مدبولي

أول تعليق لرئيس الوزراء عن حادث المريوطية الإرهابي

أرشيفية

«الإخوان» من نعيم مبارك إلى جحيم العزلة

أرشيفية

محاصيل لا يجني منها الفلاح سوى المر

صورة من الحادث

بالصور.. مقتل سائحين وإصابة 10 في انفجار بـ"المريوطية"

الأمير خالد بن سلمان

«بن سلمان» يعلق على الأوامر الملكية

عمر البشير

شاهد.. طرد «البشير» من المسجد: "ارحل.. ارحل"

السعودية

السعودية تزف بشرى سارة للعمالة الوافدة والمرافقين

أول تعليق لرئيس الوزراء عن حادث المريوطية الإرهابي

آخر الأخبار

المهندس مصطفى مدبولي
المهندس مصطفى مدبولي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق رئيس الحكومة على تفجير المريوطية

#

"السترات الصفراء" تصدم رئيس ورزاء فرنسا بهذا الأمر

#

«رويترز» تعتذر لولي العهد السعودي لهذا السبب

#

السودان: "عداؤنا مع إسرائيل أبدي"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه لا يوجد دولة لا تحدث بها حوادث إرهابية، وهى ظاهرة تحدث في كثير من الدول، مضيفا: «يجب ألا نضخم من الحدث فمصر في وضع أفضل».
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، أثناء زيارته لمصابي حادث المريوطية الإرهابي، لا يوجد دولة في العالم تضمن أن تكون آمنة 100% ووارد أن يحدث حوادث في أي مكان بالعالم، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الحادث وتداعياته.
وأكد «مدبولي» أنه فور وقوع الحادث هرعت 20 سيارة إسعاف إلى المنطقة وتم نقل المصابين والضحايا إلى مستشفى الهرم، حيث أجريت لهم كل الإسعافات اللازمة، لكن للأسف أسفر الحادث عن مصرع سائحين بالإضافة إلى المرشد السياحى.
وأضاف أن الأتوبيس السياحي الذي تم تفجيره في منطقة الهرم خرج عن المسار المؤمن له من جانب قوات الأمن دون أن يبلغ عن خط سيره، مشيرا إلى أن الدولة تحركت بكل مستواياتها لمتابعة الحادث وآثاره.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله السفير البريطاني عن حادث الهرم الإرهابي
» "الأعلى للإعلام" يطالب كل الوسائل بهذا الأمر الهام
» أسعار الدولار اليوم الجمعة في التعاملات المسائية
» الزمالك يتخطى بتروجت بهدفي «كهربا» و«ساسي»
» النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في حادث أتوبيس الهرم
» تعرّف على ترتيب مباريات الأهلي بدور المجموعات
» المتحف الكبير يستقبل 559 قطعة أثرية
» أول تعليق لوزير الخارجية السعودي الجديد بشأن «خاشقجي»
» مفاجأة.. باريس سان جيرمان يرفض التعاقد مع «صلاح»
» «ميدو» يحقق الفوز الأول مع الوحدة أمام الأهلي
» بريطانيا: البرلمان قد يوافق على الخروج من الاتحاد الأوروبي

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي