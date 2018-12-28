أول تعليق لرئيس الوزراء عن حادث المريوطية الإرهابي

28 ديسمبر 2018 - 10:20 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه لا يوجد دولة لا تحدث بها حوادث إرهابية، وهى ظاهرة تحدث في كثير من الدول، مضيفا: «يجب ألا نضخم من الحدث فمصر في وضع أفضل».



وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، أثناء زيارته لمصابي حادث المريوطية الإرهابي، لا يوجد دولة في العالم تضمن أن تكون آمنة 100% ووارد أن يحدث حوادث في أي مكان بالعالم، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الحادث وتداعياته.



وأكد «مدبولي» أنه فور وقوع الحادث هرعت 20 سيارة إسعاف إلى المنطقة وتم نقل المصابين والضحايا إلى مستشفى الهرم، حيث أجريت لهم كل الإسعافات اللازمة، لكن للأسف أسفر الحادث عن مصرع سائحين بالإضافة إلى المرشد السياحى.

