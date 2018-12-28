إصابة 6 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرقي غزة

28 ديسمبر 2018 - 10:30 م

أصيب 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة"، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان مقتضب، وصل وكالة الأناضول إن 6 فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، بينهم إصابة حرجة.



وأضافت الوزارة إن من بين الإصابات صحفي ومُسعفة، دون أن تشر إلى طبيعة الإصابات.



وفي ذات السياق، قالت حركة حماس في بيان لها، إن "المشاركة الحاشدة لشعبنا في المسيرات، رغم كل الظروف الصعبة، دليل التلاحم الشعبي في مواجهة الحصار".

أما حركة الجهاد الإسلامي، فقالت في بيان لها إن "المشاركة الكثيفة في المسيرة رغم تهديدات الاحتلال وإرهابه، هي دليل على ثقة الجماهير بالمقاومة".



والأحد الماضي، حذّرت الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية، في قطاع غزة، إسرائيل، من مغبة مواصلة "ارتكاب جرائمها بحق المتظاهرين في مسيرة العودة".

وأعلنت "غرفة العمليات المشتركة" التي تضم الأذرع المسلحة في غزة، في بيان تلقّت الأناضول نسخة منه، "الجمعة يوماً حاسماً في اختبار سلوك ونوايا العدو الصهيوني تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة"، مشددة على "إصرارها على حمايتهم".



والجمعة الماضية، أعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم فتى برصاص إسرائيلي، وإصابة 39 آخرين، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.



وانطلقت مسيرات "العودة" نهاية مارس/آذار الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 240 فلسطينيا وجرح عشرات الآلاف.

