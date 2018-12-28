الاحتلال يسلم جثمان فلسطيني قتله قبل أكثر من شهرين

28 ديسمبر 2018 - 10:10 م

سلّم الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، السلطات الفلسطينية، بالضفة الغربية، جثمان فلسطيني، قتله قبل أكثر من شهرين، بدعوى محاولته تنفيذه عملية طعن.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد إلياس ياسين (22 عاما)، من مدخل مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية.



ومن المتوقع أن تجري مراسم تشييع جثمان ياسين، غدا السبت، في مسقط رأسه، في بلدة بديا، قرب سلفيت.