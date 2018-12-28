» الزمالك يتخطى بتروجت بهدفي «كهربا» و«ساسي»

28 ديسمبر 2018 - 09:04 م

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك انتصاراته في مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعد الفوز على بتروجت، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ 18.

أحرز ثنائية الزمالك محمود كهربا بالدقيقة 23 و التونسى فرجانى ساسى من ركلة جزاء بالدقيقة 52 .

بهذه النتيجة واصل الزمالك السيطرة على صدارة الدورى الممتاز بعد رفع رصيده للنقطة 38 عقب خوض 15 لقاء بينما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 15 بالمركز الـ 17 – قبل الأخير – بعد خوض 18 مباراة .

قبل بداية المباراة حرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس على التوجه لنظيره بنادى بتروجت للترحيب بهم خاصة أن اللقاء يقام على ملعب الفريق الأبيض .

كاد الزمالك يفتتح التسجيل فى الدقيقة الأولى من عمر اللقاء بعد خطأ من أبو النجا حارس بتروجت فى التمرير لتصل الكرة لمصطفى فتحى الذى حاول تمريرها تجاه كاسونجو لكن ينجح الدفاع البترولى فى تشتيت الكرة باللحظات الأخيرة .

وكشفت الدقائق الأولى اعتماد فريق بتروجت على طريقة هجومية والضغط على دفاعات الزمالك منذ البداية أملا فى مباغتة الأبيض بهدف مبكر يربك حساباته .

ويستحوذ لاعبو الزمالك على الكرة لكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى بتروجت حيث غابت الهجمات الخطيرة على المرميين حتى تشهد الدقيقة 12 إهدار كاسونجو فرصة تسجيل أولى الأهداف بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء لكنه يسددها ضعيفة فى يد حارس بتروجت .

وينفرد محمد سالم مهاجم بتروجت بمرمى جنش بالدقيقة 18 بعد توغله بمهارة فى دفاع الزمالك مستغلا سرعاته الكبيرة لكن ينقض عليه جنش وينقذ الموقف ليحافظ على نظافة شباكه .

وينجح محمود كهربا فى افتتاح النتيجة للزمالك بالدقيقة 23 بتسجيل أول الأهداف بعد تمريرة سحرية من أوباما ليفرد بالمرمى ويضعها فى الشباك بطريقة رائعة .

ويطلق مصطفى فتحى تسديدة صاروخية تجاه مرمى بتروجت بالدقيقة 26 لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لأبو النجا .

ويحاول مصطفى فتحى مفاجأة حارس بتروجت بتسديدة فى الدقيقة 32 لكن الكرة تعلو العارضة .

وتضيع فرصة خطيرة لبتروجت مع الدقيقة 36 بعد وصول الكرة لعلى عيد داخل منطقة جزاء الزمالك لكنه يسددها برعونة خارج المرمى الأبيض .

وينقذ محمد أبو النجا مرمى بتروجت من هدف ثانى بالدقيقة 40 بعد تصديه لتسديدة كاسونجو من داخل منطقة الجزاء .

ثم يستمر الطوفان الأبيض ويمرر عبد الله جمعة عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء بتروجت بالدقيقة 41 تصل لكهربا لكن يسدد الكرة بجوار القائم الأيسر لأبوا لنجا وتضيع فرصة خطيرة للزمالك .

ويشهر محمد معروف حكم المباراة البطاقة الصفراء فى وجه حازم إمام لاعب الزمالك بعد تدخله مع أحمد العجوز لاعب بتروجت .

ويحتسب الحكم دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع لكنها لا تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف وحيد .

الشوط الثانى

وحاول زولا مباغته دفاع الزمالك بركلة خلفية مزدوجة مع الدقيقة الأولى من الشوط الثانى لكنها التسديدة تعلو العارضة .

ويحتسب محمد معروف حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك بالدقيقة 52 بعد سقوط مصطفى فتحى داخل منطقة جزاء بتروجت ويتولى فرجانى ساسى تسديد الكرة ويضعها ببراعة فى الشباك معلنا عن ثانى أهداف الزمالك وكذلك هدفه الثانى مع الأبيض بالموسم الحالى .

وبعد الهدف يضغط لاعبو بتروجت بكافة الخطوط لتحسين النتيجة مع وجود استماتة دفاعية بيضاء للحفاظ على التقدم .

ويجرى مؤمن سليمان التغيير الأول لبتروجت بالدقيقة 57 بنزول أحمد عبد العال وخروج على عيد .

ويسدد عبد الله جمعة كرة خطيرة تجاه مرمى بتروجت بالدقيقة 60 لكنها تمر بجوار القائم الأيمن للفريق البترولى .

ويجرى بتروجت التغيير الثانى بالدقيقة 63 بنزول سانت كورية وخروج محمد سالم .

ويتدخل إبراهيم القاضى بقوة مع طارق حامد بالدقيقة 65 ليسقط الأخير على الأرض ويطالب الحكم بتدخل الجهاز الطبى للزمالك لمنحه العلاج اللازم .

ويسدد كاسونجو كرة خطيرة من داخل منطقة جزاء بتروجت لكن يتصدى لها محمد أبو النجا ببراعة .

ويمثل البديل كورية خطورة كبيرة على مرمى الزمالك بالدقيقة 67 بعد توغله فى الدفاع الأبيض لينفرد بمرمى جنش لولا تدخل محمد عبد السلام ليشتت الكرة فى اللحظة الأخيرة من أمامه .

ويجرى السويسرى جروس أولى تغييرات الزمالك بالدقيقة 73 بنزول محمد إبراهيم و خروج مصطفى فتحى .

ويقود كهربا هجمة خطيرة للزمالك بالدقيقة 74 من الجبهة اليسرى ويمرر الكرة تجاه كاسونجو لكن يتدخل دفاع بتروجت لتشتيتها قبل وصولها للمهاجم الكونغولى .

وتضيع فرصة هدف محقق لبتروجت بالدقيقة 77 بعدما كادت إحدى الكرات العرضية أن تباغت جنش وتسكن الشباك لكنها تصطدم بالعارضة .

ويجرى مؤمن سليمان ثالث وآخر تغييرات بتروجت بخروج أحمد عبد الرحمن زولا ونزول محمد مسعد .

ويقود محمد إبراهيم هجمة خطيرة للزمالك بالدقيقة 85 من الجبهة اليمنى ويسدد الكرة بقوة لكنها تمر من أمام مرمى بتروجت .

ويجرى جروس التغيير الثانى للزمالك بالدقيقة 86 بخروج التونسى فرجانى ساسى ونزول محمود عبد العزيز .

ثم يجرى المدرب السويسرى ثالث وآخر تغييرات الزمالك بالدقيقة 89 بنزول محمد عنتر و خروج المتألق محمود كهربا .

ويحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل من ضائع لكنها لا تشهد جديد لينتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدفين نظيفين على حساب بتروجت .