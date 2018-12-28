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شرطة النقل تضبط 4 هاربين فى 53 قضية

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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شرطة النقل

الظواهر السلبية

مترو الأأنفاق

واصلت شرطة النقل، جهودها الأمنية باستهداف وضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات، وأسفرت خلال الــ24 ساعة الماضية عن ضبط 4 محكوم عليهم هاربين مطلوب التنفيذ عليهم في 53 قضية متنوعة، أثناء تواجدهم بمواقع مختلفة بنطاق التأمين.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد دمنهور، من ضبط  "ت. م. ا" عامل، وبحوزته 16 قطعة من مخدر الحشيش وزنت 80 جرام، و"ر. ن. ع" وبحوزته 10 لفافات لمخدر الهيروين وزنت 15 جرام، بالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 4 قضايا "سرقة، تبديد".

كما تم ضبط  "ر. س. س" حال تواجده بموقف أتوبيسات شبرا الخيمة بالقليوبية، وبحوزته "50 قرص مخدر"، بالكشف عنه تبين سابقة اتهامه في قضية "جرائم أحداث"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتي "تبديد".


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