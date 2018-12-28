» تعرّف على ترتيب مباريات الأهلي بدور المجموعات

28 ديسمبر 2018 - 08:34 م

يبدأ فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أولى مواجهاته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام فيتا كلوب الكونغولي يوم 11 أو 12 من يناير القادم، في مصر، قبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري في الجزائر أحد يومي 18 أو 19 من يناير القادم، قبل مواجهة سيمبا التنزاني في مصر أحد يومي 1 - 2 من فبراير.

ويواجه الأهلي في الجولة الرابعة سيمبا التنزاني في دار السلام 12 من فبراير، ثم مواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الكونغو الديمقراطية أحد يومي 8 - 9 من مارس، على أن يختتم الأهلي مشواره بدور المجموعات بمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في مصر أحد يومي 15 - 16 من مارس.