«مدبولي» يتابع حادث انفجار أتوبيس الهرم

28 ديسمبر 2018 - 08:24 م

تابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حادث انفجار أتوبيس في شارع الهرم وأجرى اتصالًا هاتفيًا باللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث.

كما أجرى اتصالا آخر بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لتقديم الرعاية الطبية للمصابين في الحادث.

وكانت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة، قد انفجرت أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائحا "فيتنامى الجنسية".

وأسفر الانفجار عن مقتل 2 وإصابة 10 من السائحين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية".

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجار استكمال عمليات الفحص.