  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:26 م
بحث متقدم
الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في التعاملات المسائية

صورة من الحادث

بالصور.. مقتل سائحين وإصابة 10 في انفجار بـ"المريوطية"

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص الاحتلال في غزة

الأمير خالد بن سلمان

«بن سلمان» يعلق على الأوامر الملكية

عمر البشير

شاهد.. طرد «البشير» من المسجد: "ارحل.. ارحل"

السعودية

السعودية تزف بشرى سارة للعمالة الوافدة والمرافقين

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: طقس بارد غدًا وأمطار على هذه المناطق

وزير خارجية السعودية الجديد

أول تعليق لوزير الخارجية السعودي الجديد بشأن «خاشقجي»

محمد صلاح

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يرفض التعاقد مع «صلاح»

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

البحرين: علاقتنا بسوريا لم تنقطع من الأساس

"السجيني": مشاركة القطاع الخاص مع الدولة ضرورة لمواجهة التحديات

آخر الأخبار

المهندس أحمد السجينى
المهندس أحمد السجينى

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير النقل : زيادة التعاون مع الدول الإفريقية في مجال النقل

#

"الوزراء" يوافق على قانون دخول القطاع الخاص في البنية الأساسية

#

رسلان: "اللى معندوش عربية عنده سكة حديد"

#

مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي

الادارة المحلية

المهندس أحمد السجينى

الأغلبية البرلمانية

قال المهندس أحمد السجينى، أمين عام الأغلبية البرلمانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك أهمية لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة وفقا للإطار الدستوري والتشريعي المنضبط، مشيدًا بإعداد الحكومة تعديلات على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وأشار "السجينى"، إلى أن حجم الاحتياجات التي تحتاجها دولة بحجم مصر تعداد سكانها يتجاوز 100 مليون نسمة كبير جدًا، ولا يمكن لأي حكومة أن تفي بتلك الاحتياجات من الموازنة العامة بين ليلة وضحاها، لاسيما أن كثيرًا من التركيبات السكانية التي تعكس هذا العدد هي تركيبات قامت على تسكين عشوائي وخطوات ارتجالية منفردة للمواطنين، بعيدًا عن المخططات العمرانية للدولة.

وتابع قائلًا: "يتعين قبل إجراء أي تعديل على قانون 67 لسنة 2010 وهو من التشريعات التي صدرت ولم تلق تطبيقًا فعالًا على أرض الواقع، وبالتالي أي تعديلات من شأنها تذليل المعوقات والدفع بالقانون من مرحلة الإقرار الدستوري إلى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع، فنحن نرحب بها ونسقبلها استقبالاً حسنًا، وفور إحالة مجلس الدولة والحكومة هذا التشريع إلى البرلمان فسوف يعمل ائتلاف دعم مصر بالتعاون مع اللجان النوعية على عقد جلسات سريعة لمناقشة وإقرار هذا القانون المهم فى ثوبه".

وأضاف أن مسألة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى كافة المجالات ليس فقط فى مجال البنية التحتية، فى إطار دستورى وتشريعى منضبط، هى السبيل الوحيد لمواجهة التحديات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يتخطى بتروجت بهدفي «كهربا» و«ساسي»
» النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في حادث أتوبيس الهرم
» تعرّف على ترتيب مباريات الأهلي بدور المجموعات
» المتحف الكبير يستقبل 559 قطعة أثرية
» «ميدو» يحقق الفوز الأول مع الوحدة أمام الأهلي
» النيابة تنتقل لمعاينة انفجار «أتوبيس الهرم»
» بريطانيا: البرلمان قد يوافق على الخروج من الاتحاد الأوروبي
» نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا
» الأمن العام يحبط مذبحة بالأسلحة النارية في ديروط
» "عبد الحفيظ": نسعى لتصدر مجموعتنا.. وعلينا توخي الحذر
» اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي