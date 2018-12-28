"السجيني": مشاركة القطاع الخاص مع الدولة ضرورة لمواجهة التحديات

28 ديسمبر 2018 - 08:20 م

قال المهندس أحمد السجينى، أمين عام الأغلبية البرلمانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك أهمية لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة وفقا للإطار الدستوري والتشريعي المنضبط، مشيدًا بإعداد الحكومة تعديلات على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وأشار "السجينى"، إلى أن حجم الاحتياجات التي تحتاجها دولة بحجم مصر تعداد سكانها يتجاوز 100 مليون نسمة كبير جدًا، ولا يمكن لأي حكومة أن تفي بتلك الاحتياجات من الموازنة العامة بين ليلة وضحاها، لاسيما أن كثيرًا من التركيبات السكانية التي تعكس هذا العدد هي تركيبات قامت على تسكين عشوائي وخطوات ارتجالية منفردة للمواطنين، بعيدًا عن المخططات العمرانية للدولة.

وتابع قائلًا: "يتعين قبل إجراء أي تعديل على قانون 67 لسنة 2010 وهو من التشريعات التي صدرت ولم تلق تطبيقًا فعالًا على أرض الواقع، وبالتالي أي تعديلات من شأنها تذليل المعوقات والدفع بالقانون من مرحلة الإقرار الدستوري إلى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع، فنحن نرحب بها ونسقبلها استقبالاً حسنًا، وفور إحالة مجلس الدولة والحكومة هذا التشريع إلى البرلمان فسوف يعمل ائتلاف دعم مصر بالتعاون مع اللجان النوعية على عقد جلسات سريعة لمناقشة وإقرار هذا القانون المهم فى ثوبه".

وأضاف أن مسألة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى كافة المجالات ليس فقط فى مجال البنية التحتية، فى إطار دستورى وتشريعى منضبط، هى السبيل الوحيد لمواجهة التحديات.