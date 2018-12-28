الغول: "حماية المستهلك" أبرز أولويات البرلمان فى بداية العام الجديد

28 ديسمبر 2018 - 07:58 م

أكد النائب محمد الغول، عضو مستقل بمجلس النواب، أن أبرز القوانين التي ينبغي على البرلمان، أن يسرع في إقرارها بداية العام الجديد هو قانون حماية المستهلك، لما يشكله هذا القانون من أهمية كبيرة في السيطرة على أسعار السلع، مضيفًا أن هذا القانون يعد أبرز أولويات البرلمان مع بداية العام الجديد.

وأكد الغول، في تصريحات، أن قانون حماية المستهلك الذي تناقشه لجان البرلمان، يضمن تحديد سعر تقريبي للسلعة، وبالتالي فإن هذا القانون يحمى المواطن المصري من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بدون مبرر، مشيرًا إلى أن البرلمان دائما ما ينحاز للمواطن المصري.