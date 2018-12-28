حازم إمام: الزمالك قادر على تخطى اتحاد طنجة

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المصريون

الزمالك

اتحاد طنجة

أكد حازم إمام نجم الكرة المصرية السابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على صعوبة مواجهة الزمالك أمام اتحاد طنجة المغربي في دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقيا.

وقال إمام عقب سحب قرعة دور الـ32 من البطولة :"مباراة الزمالك صعبة للغاية ، لم يعد هناك أي مباريات سهلة في إفريقيا".

وأضاف "مباراة العودة في القاهرة يزيد من حظوظ الزمالك في التأهل للدور المقبل".

وأووضح "الزمالك يسير بشكل جيد في مسابقة الدوري الممتاز، وسيسهل من مهمته في البطولة الإفريقية".

وأتم "هناك خبرات في فريق الزمالك الجاري، وستساعده على التأهل لدور المجموعات".


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