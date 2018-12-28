  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:43 م
بحث متقدم
أرشيفية

محاصيل لا يجني منها الفلاح سوى المر

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في التعاملات المسائية

صورة من الحادث

بالصور.. مقتل سائحين وإصابة 10 في انفجار بـ"المريوطية"

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص الاحتلال في غزة

الأمير خالد بن سلمان

«بن سلمان» يعلق على الأوامر الملكية

عمر البشير

شاهد.. طرد «البشير» من المسجد: "ارحل.. ارحل"

السعودية

السعودية تزف بشرى سارة للعمالة الوافدة والمرافقين

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: طقس بارد غدًا وأمطار على هذه المناطق

وزير خارجية السعودية الجديد

أول تعليق لوزير الخارجية السعودي الجديد بشأن «خاشقجي»

محمد صلاح

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يرفض التعاقد مع «صلاح»

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

الرياضة

دورى ابطال افريقيا
دورى ابطال افريقيا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"عبد الحفيظ": نسعى لتصدر مجموعتنا.. وعلينا توخي الحذر

#

قناة مفتوحة تبث قرعة "كاف" لدوري أبطال إفريقيا

#

«الكاف» يكشف موعد سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا

#

"المحمدي": توقعت خسارة الأهلي أمام الترجي

افريقيا

المصريون

الاهلى

أجريت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا منذ قليل، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، والتي أسفرت وقوع الأهلي وصيف النسخة الماضية في المجموعة الرابعة بينما وقع الإسماعيلي في المجموعة الثالثة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: لوبى ستارز -صن داونز - أسيك ميموزا- الوداد المغربي

المجموعة الثانية: بلاتينيوم - حوريا الغيني - أورلاندو بايراتس - الترجي الرياضي

المجموعة الثالثة:- الأفريقي التونسي -الإسماعيلي - القسنطيني - مازيمبي

المجموعة الرابعة: فيتا كلوب - شبيبة الساورة - سيمبا - الأهلي

ومن المقرر أن ينطلق دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، يوم 11 يناير 2019، على أن يستمر حتى يوم 17 من شهر مارس المقبل.

ويحمل الترجي التونسي لقب البطولة حيث توج بها الموسم الماضي بعد الفوز على الأهلي في النهائي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مجموع المباراتين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يتخطى بتروجت بهدفي «كهربا» و«ساسي»
» النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في حادث أتوبيس الهرم
» تعرّف على ترتيب مباريات الأهلي بدور المجموعات
» المتحف الكبير يستقبل 559 قطعة أثرية
» «ميدو» يحقق الفوز الأول مع الوحدة أمام الأهلي
» النيابة تنتقل لمعاينة انفجار «أتوبيس الهرم»
» بريطانيا: البرلمان قد يوافق على الخروج من الاتحاد الأوروبي
» نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا
» الأمن العام يحبط مذبحة بالأسلحة النارية في ديروط
» "عبد الحفيظ": نسعى لتصدر مجموعتنا.. وعلينا توخي الحذر
» اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي