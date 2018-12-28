بالصور.. مقتل سائحين وإصابة 10 في انفجار بـ"المريوطية"

28 ديسمبر 2018 - 07:45 م

أعلنت وزارة الداخلية مقتل سائحين وإصابة 10 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، أثناء مرور حافلتهم بشارع المريوطية بالجيزة.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه فى حوالى الساعة 6.15 مساءً انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل 14 سائحًا "فيتنامى الجنسية".





وأوضح البيان أن الانفجار أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية".





وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، لإخلاء المنطقة ومتابعة الموقف، وجارٍ استكمال عمليات الفحص، فيما تم نقل السائحين لتلقي العلاج اللازم.