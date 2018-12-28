» الأمن العام يحبط مذبحة بالأسلحة النارية في ديروط

28 ديسمبر 2018 - 07:44 م

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة استهدفت طرفي خصومة بدائرة مركز شرطة ديروط وبحوزتهم أسلحة نارية بقصد استخدامها في التشاجر فيما بينهم.

وردت معلومات لمباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، مفادها قيام بعض أفراد عائلتين بدائرة مركز شرطة ديروط، بتجهيز وإعداد أسلحة نارية بقصد استخدامها في التشاجر فيما بينهم بسبب خلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إعداد حملة أمنية مكبرة استهدفت طرفي الخصومة، أسفرت عن ضبط "محمد.ك.م" 30 سنة، "نقاش" وبحوزته بندقية آلية، 2 خزينة، 25 طلقة لذات العيار، "شريف. م.م"،وبحوزته بندقية خرطوش 4 طلقة لذات السلاح، زناتى.م.م، "موظف"وبحوزته فرد خرطوش، و4 آخرين بحوزتهم أسلحة وذخائر، مقيمين جميعًا ديروط الشريف بدائرة مركز شرطة ديروط.

بمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى التشاجر فيما بينهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية وإنفاذ القانون.