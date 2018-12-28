«بن سلمان» يعلق على الأوامر الملكية

28 ديسمبر 2018 - 07:38 م

علق الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة، على الأوامر الملكية التي صدرت أمس الخميس، بإجراء تعديلات في مجلس الوزراء.

وقال "بن سلمان"، في سلسلة تغريدات له بموقع "تويتر": "أهنّئ أصحاب السمو والمعالي على الثقة الملكية الغالية، وأبارك لهم هذه التعيينات التي تؤكد حرص قيادة المملكة يحفظها الله على اختيار الكفاءات المؤهلة والقادرة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء الوطن نحو مستقبل واعد إن شاء الله".

وأضاف: "أبارك لمعالي د.ابراهيم العساف الثقة الملكية الغالية تعيينه وزيرا للخارجية، كما أبارك لمعالي الدكتور عادل الجبير تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد لهما في ادارة الدبلوماسية السعودية لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة يحفظها الله".

وتابع: "إن تعيين كلا الوزيرين عضوين في مجلس الوزراء وكذلك مجلس الشؤون السياسية والأمنية هو إضافة كبيرة لتطوير العمل الدبلوماسي والارتقاء به بما يحقق تطلعات القيادة، يحفظها الله، ويخدم مصالح الوطن".

أهنّئ أصحاب السمو والمعالي على الثقة الملكية الغالية، وأبارك لهم هذه التعيينات التي تؤكد حرص قيادة المملكة يحفظها الله على اختيار الكفاءات المؤهلة والقادرة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء الوطن نحو مستقبل واعد ان شاء الله. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 28 ديسمبر 2018

أبارك لمعالي د.ابراهيم العساف الثقة الملكية الغالية تعيينه وزيرا للخارجية، كما أبارك لمعالي @AdelAljubeir تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد لهما في ادارة الدبلوماسية السعودية لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة يحفظها الله — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 28 ديسمبر 2018

ان تعيين كلا الوزيرين عضوين في مجلس الوزراء وكذلك مجلس الشؤون السياسية والأمنية هو اضافة كبيرة لتطوير العمل الدبلوماسي والارتقاء به بما يحقق تطلعات القيادة، يحفظها الله، ويخدم مصالح الوطن. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 28 ديسمبر 2018