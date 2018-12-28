الأهلي في مواجهة متوازنة بدوري الأبطال

28 ديسمبر 2018 - 07:36 م

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي وصيف النسخة الماضية في المجموعة الرابعة.



وجاءت مجموعة الأهلي كالتالي: فيتا كلوب - شبيبة الساورة - سيمبا

ومن المقرر، أن ينطلق دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، يوم 11 يناير 2019، على أن يستمر حتى يوم 17 من شهر مارس المقبل.

ويحمل الترجي التونسي لقب البطولة حيث توج بها الموسم الماضي بعد الفوز على الأهلي في النهائي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مجموع المباراتين.