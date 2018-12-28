» عمرها 76عاما.. مصرية تسعى للحصول على بطولة العالم في السباحة

28 ديسمبر 2018 - 07:24 م

تستعد المصرية نجوى غراب البالغة من العمر 76 عاما للمنافسة في البطولة العالمية للسباحة في كوريا الجنوبية لعام 2019.

وخلال حديثها الخاص إلى وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت إن البطولة الدولية المقبلة هي السادسة التي تشارك فيها، وأنها تسعى لحصد المركز الأول أو الثاني، وأن المهم لها أن ترفع اسم مصر بحصولها على إحدى الميداليات في البطولة.

وتضيف أن المتسابقات معها في المسابقة من نفس المرحلة العمرية من 45 إلى 79 سنة، وأنها متخصصة في سباحة " الظهر"، كما أنها حصلت على 5 ميداليات في روسيا في العام 2015، منها 2 ميدالية برونزية لحصولها على المركز الثالث.

وتوضح أنها كانت تمارس السباحة منذ صغرها وأنها حصلت على أول بطولة للجمهورية في سن الـ14 عاما، إلا أنها توقفت نظرا لظروف الدراسة والعمل، حيث عملت معلمة للأدب الفرنسي، وظلت في مهنتها منذ عام 1970 حتى بلوغها سن التقاعد في العام 2003.

تشارك نجوى في 5 سباقات في البطولة، وتنافس في مرحلة الـ 50، كما أنها كسرت الرقم القياسي في مصر، وحصلت على أحسن سباحة لعام 2018.

وتوضح أنها خاضت 5 بطولات عالمية في السابق، أولها في السويد 2010، والبطولة الثانية كانت في إيطاليا 2012، وحصلت على ميداليتين في بطولة العالم بكندا عام 2014، وبطولة العالم التي أقيمت في روسيا عام 2015، وحصلت فيها على 5 ميداليات والمركز الثالث.

وأكدت أنها دخلت بطولة أمريكا في عام 2016، حيث حصلت على ثلاث ميداليات، وأنها كانت من أهم البطولات بالنسبة لها، خاصة أنها سافرت إلى البطولة للحصول على أحد المراكز، فسعدت بحصولها على الميدالية الفضية.

شاركت أيضا في بطولة الجمهورية في فرنسا لعام 2017، وأنها حصلت على 5 ميداليات منها ثلاثة ذهب، وكانت تستحق لقب بطلة فرنسا، إلا أن اللقب يقتصر فقط على أصحاب الجنسية الفرنسية.

تؤكد غراب، أن المدربين المصريين الحاليين يقومون بتدريبها دون أي أجر، وأنهم يدعمونها من أجل الحصول على الميدالية الذهبية.