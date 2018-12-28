بوركينا فاسو: مقتل عشرة من الشرطة في كمين لمسلحين

28 ديسمبر 2018 - 07:08 م

أعلنت وزارة الأمن في بوركينا فاسو، الجمعة، مقتل عشرة من عناصر الشرطة وإصابة 3 آخرين، إثر تعرض موكب للشرطة لكمين مسلحين، شمال غربي البلاد، الخميس.

وقالت الوزارة في بيان، إن هجومًا "استهدف موكبًا للشرطة أسفر عن مقتل 10 وإصابة 3 آخرين"، حسبما نقلت قناة "فرانس 24" (رسمية).

وأضافت، أنّ الجنود تعرضوا للهجوم "عندما كانوا في طريقهم إلى قرية لوروني، قرب الحدود مع مالي".

كما أشارت الوزارة أنّ مسلحين هاجموا عناصر الشرطة، بعد مهاجمتهم مدرسة وإحراق كتبها.

ولم تعلن أي جهة حتى الساعة، مسئوليتها عن الهجوم.

وشهدت بوركينا فاسو هجمات دامية متزايدة في السنوات الثلاث الماضية.

وبدأت الهجمات في شمالي البلاد، لكنها امتدت شرقًا قرب الحدود مع توجو وبنين.