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خيرالله: مصر بلا عشوائيات 2020

الحياة السياسية

النائب حسن خيرالله
النائب حسن خيرالله

حسن علام- متابعات

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لجنة الاسكان

بلا عشوائيات

مصر 2020

أشاد النائب حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتحركات الدولة لتحويل المناطق الآيلة للسقوط والعشوائيات لمناطق حضارية، لافتًا إلى أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة من القضاء علي العشوائيات، يُعد نقلة حقيقية على أرض الواقع، تهدف إلي توفير حياة كريمة وآمنة للمواطن.

وأضاف خير الله، في تصريحات له، أن القضاء علي العشوائيات، كانت وما زالت علي رأس أولويات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن ما تم على أرض الواقع من نقل المواطنين من العشوائيات سواء في الإسكندرية أو باقي المحافظات، يعتبر مرحلة مهمة جدًا في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم القضاء علي العشوائيات نهائيًا، ومع حلول 2020 ستصبح مصر بلا عشوائيات وفق توجيهات الرئيس السيسي.


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