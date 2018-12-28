وزيرالتعليم العالي يلتقى نتائج التعاون مع برنامج الاتحاد الأوربي

28 ديسمبر 2018 - 06:25 م

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات الدولية، حول نتائج التعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم العالي في مصر "ايراسموس +" خلال الفترة من 2015 إلى 2018.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة المنحة المقدمة إلى مصر في مجال التعاون في التنقل الأكاديمي الدولي المعتمد الذي يتيح التنقل على المدى القصير إلى أوربا للطلاب والباحثين والموظفين؛ إلى أعلى قيمة في 2018 وهى حوالي 4.410.798 مليون يورو، وزادت مشاركة الطلاب والموظفين في عام 2018 مقارنة بالثلاث سنوات الأولى من البرنامج.

وفى مجال المنح الدراسية التي يمولها الاتحاد الأوروبي لطلاب الماجستير، تم تمويل 33 منحة في عام 2015، و 27 منحة في عام 2016، و 38 منحة في عام 2017، أما فيما يخص زمالات الدكتوراه فقد تم تقديم إجمالي 5 منح حتى عام 2017.