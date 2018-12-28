» سيدة تتهم طليقها بمعاشرة ابنته القاصر في الجيزة

28 ديسمبر 2018 - 06:08 م

حررت ربة منزل محضرًا بقسم شرطة الجيزة تتهم طليقها بالتعدي الجنسي على ابنته الطفلة.

وتلقى العميد أحمد وحيد، مأمور قسم الجيزة، بلاغًا من سيدة تتهم طليقها، بمعاشرة ابنتهما التي تبلغ من العمر 10 سنوات.

وتمكنت مأمورية بقيادة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة من ضبط الأب، الذي أنكر ما نُسب إليه من اتهام، مؤكدا أنه بلاغ كيدي.

ومع استدعاء الابنة، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل إذا أكدت ما جاء على لسان والدتها قائلة: "ده حصل أكتر من مرة فقولت لماما".

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحال العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بعرض الابنة على الطب الشرعي.