«كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام بتروجت

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كاسونجو
كاسونجو

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المصريون

الزمالك

كاسونجو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمباراة بتروجت، المقرر إقامتها في السابعة مساء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك مكونا من اللاعبين:

محمود جنش فى حراسة المرمي

عبد الله جمعة- محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف اوباما - محمود عبدالمنعم كهربا - مصطفي فتحي في خط الوسط

كاسونجو  في خط الهجوم

بينما يجلس على دكة البدلاء: عماد السيد - عمر السعيد - محمد ابراهيم - محمد عنتر - محمود عبد العزيز - كماتشو - بهاء مجدي.


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