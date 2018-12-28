  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:33 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وبتروجت

عمر البشير

شاهد.. طرد «البشير» من المسجد: "ارحل.. ارحل"

السعودية

السعودية تزف بشرى سارة للعمالة الوافدة والمرافقين

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: طقس بارد غدًا وأمطار على هذه المناطق

وزير خارجية السعودية الجديد

أول تعليق لوزير الخارجية السعودي الجديد بشأن «خاشقجي»

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

البحرين: علاقتنا بسوريا لم تنقطع من الأساس

محمد صلاح

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يرفض التعاقد مع «صلاح»

تركي ال الشيخ

بعد توليه هيئة الترفيه.. مصر أولى محطات«آل الشيخ»

زلزال يضرب إندونيسيا

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا من جديد

البنك الدولي

«البنك الدولي» يشيد بخطة مصر في تطوير التعليم

«الأرصاد» تحذر: طقس بارد غدًا وأمطار على هذه المناطق

آخر الأخبار

الأرصاد
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«الأرصاد» تحذر: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

#

«الأرصاد»: طقس معتدل على كافة الأنحاء غدًا

#

«الأرصاد» تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

#

غدًا طقس معتدل على القاهرة صباحًا وشديد البرودة ليلًا

درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس بارد على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكون الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة والصغرى 12.

وحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
» الأمن السوداني يطلق قنابل الصوت لتفريق المحتجين بأم درمان
» مقتل 17 من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني
» الجامعة العربية: توسعات إسرائيل الاستيطانية تهدد الأمن الدولي
» "المرصد" ينفي دخول الجيش السوري إلى منبج
» الزمالك يصطدم باتحاد طنجة في الكونفدرالية
» النمسا تؤكد تكثيف جهود الحكومة لمحاربة الإرهاب في 2019
» الكونفدرالية.. موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد طنجة
» "أنجلينا جولي" مرشحة للرئاسة الأمريكية 2020
» محمد يوسف يعلن قائمة الأهلي لمباراة الداخلية
» سيدة تتهم طليقها بمعاشرة ابنته القاصر في الجيزة

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي