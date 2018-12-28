شاهد.. أول آذان من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة

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مسجد الفتاح العليم
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حسن علام- متابعات

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الفتاح العليم

مصلى للسيدات

رفع أول آذان، اليوم الجمعة، من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يقع على مساحة تسع لأكثر من 12 ألف مصلى، وبه مصلى للسيدات، ويحيط به سور بطول 3500 كيلو متر.

وقال المهندس محمود سامى، مدير مشروع مسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الإدارية الجديدة، في تصريحات سابقة ، إن موقع المسجد يتضمن مهبطا للطائرات، ودارين للمناسبات، وبدروم يحتوى على خدمات المسجد بالكامل، موضحًا أن المصلى الخاصة بالمسجد على مساحة 2.5 فدان ، منوهًا إلى أنه  تم الانتهاء من مرحلة الخرسانة بالكامل للمسجد، وما تم إنجازه في المسجد حتى الآن يتخطى 75%، والأعمال تتم على مدار اليوم، حتى الانتهاء منه وافتتاحه.



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