نائب: البناء المخالف "كارثة"

28 ديسمبر 2018 - 05:50 م

قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق، والهيئة العليا لحزب الوفد، إن البناء المخالف يمثل كارثة وأزمة حقيقية لابد من التصدي لها، بكل شدة وحزم، وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته للإسكندرية الأسبوع الماضي، ويجب القضاء علي البناء المخالف من أجل القضاء على ظاهرة تفشت في المجتمع المصري وهى ظاهرة العشوائيات.

وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، تصريحات له: "التصالح في مخالفات البناء وفقا لآخر تصوير جوى وليس التصوير الجوى الأخير في 22 يوليو 2017 المزمع التصالح عليه وفقا لمشروع القانون الذي يناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب، يجب تعديله وسأطالب بتغييره فى الفترة المقبلة، وقبل خروج القانون للنور".