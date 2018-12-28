رسميًا.. الأهلي يضم سادس صفقاته الشتوية

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صفقة

المصريون

الاهلى

تعاقد النادي الأهلي مع إسماعيل الليثي، لاعب وسط فريق المصرية للاتصالات لمدة 5 مواسم قادمة بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إن إسماعيل الليثي أصبح لاعباً في الأهلي وانضم بشكل رسمي للفريق الأحمر.

وتبلغ قيمة الصفقة مليوني جنيه بجانب 20% لنادي الاتصالات من قيمة إعادة البيع.

وأبرم الأهلي 5 صفقات خلال شهر يناير المقبل هم رمضان صبحي ومحمد محمود ومحمود وحيد والفلسطيني محمود السلمي والأنجولي جيرالدو.


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