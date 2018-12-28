» "أنجلينا جولي" مرشحة للرئاسة الأمريكية 2020

28 ديسمبر 2018 - 05:41 م

قالت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي، إنها من المحتمل أن تخوض سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وذلك في وقت ترفض فيه عزل الفن عن السياسة.

وردًا على سؤال وُجه لها، خلال حوار مع إذاعة "بي بي سي" البريطانية اليوم، عن أنها قد تترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2020،قالت إنها لا تعلم، ولكنها تريد أن تخدم المحتاجين.

وأضافت، أنجلينا جولي: "لو سألتني عن الأمر منذ عشرين عاما لكنت ضحكت، أما الآن فلا أعلم"، موضحة أنها دائما تقول ما تريد، ولكنها لا تعلم إذا كانت مؤهلة للسياسة.

وأوضحت، أنها تفكر في القيام بفعل شيء يحقق تغييرا حقيقيا، مشيرة إلى أنها تمكنت من العمل في وقت سابق مع الأمم المتحدة من أجل خدمة المحتاجين.

وأكدت، أنه يمكنها العمل مع الحكومات وكذلك الجيوش، والآن هي في مكانة مثيرة للتمكن من إنجاز أشياء بدون عنوان، مضيفة أنها حتى الآن هي هادئة دون أن توضح مقصدها من ذلك.