» ضبط نصاب انتحل صفة مفتش بمكتب النائب العام

28 ديسمبر 2018 - 05:40 م

ضبطت مباحث الأزبكية، متهم بالنصب على المواطنين، انتحل صفة مفتش بمكتب النائب العام، لإيهامهم بأنهم مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا وقدرته على حفظ تلك القضايا مقابل حصوله على مبالغ مالية وبحوزته طبنجة صوت.

وتمكنت قوة أمنية بالأزبكية، من ضبط "خالد. ف"، 42 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة المطرية سبق اتهامه في 3 قضايا، وبحوزته طبنجة صوت، وكارنيهات مزيفة، منسوب صدورها لبعض الجهات القضائية، وكروت شخصية مدون عليها بيانات غير حقيقية، وأمر ضبط وتفتيش منسوب صدوره لإحدى المحاكم "خالي من البيانات" .

أقر المتهم بحيازة المضبوطات بقصد النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، عقب إيهامهم بأنه موظف بإحدى الجهات القضائية، وأنهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة إحدى القضايا، وقدرته على حفظ تلك القضايا.

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.