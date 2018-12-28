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تأجيل إطلاق سفينة الفضاء "دراغون-2" إلى المحطة الدولية

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صورة أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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أفاد مصدر في صناعة الفضاء الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم تأجيل عملية إطلاق سفينة الفضاء الأمريكية "دراغون-2" المقرر إجراؤها في 17 يناير 2019 حتى نهاية الشهر المقبل.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": نقل الجانب الأمريكي إلينا معلومات عن تأجيل أول عملية إطلاق لسفينة الفضاء "دراغون-2" التي ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في نظام غير مأهول، من 17 يناير إلى نهاية الشهر المقبل".

ولم يذكر محاور الوكالة أي تفاصيل أخرى.

وكانت وكالة "ناسا" أعلنت، في وقت سابق، عن تخطيطها لإطلاق سفينة "دراغون-2" من تصنيع شركة "سبيس إيلون ماسك" إلى محطة الفضاء الدولية في 17 يناير عام 2019، وذلك في نظام تحليق غير مأهول. أما الرحلة المأهولة فبحسب الخطة، سيقوم بها طاقم أميركي يضم رائدي الفضاء، روبرت بينكن و دوغلاس هيرلي، في يونيو عام 2019.


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