بث مباشر.. قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.
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عشاء
فجر
05:28
شروق
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ظهر
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عصر
14:47
مغرب
17:05
18:35