بعد 120 عامًا من نسجها.. غسل سجادة قصر تركى

28 ديسمبر 2018 - 05:08 م

بعد أكثر من 120 عامًا على نسجها قامت إدارة قصر "يلديز" في تركيا بإخراج سجادة القصر الرئيسة "هركة" الضخمة إلى الخارج استعدادًا لغسلها وإعادة نسجها لتعود متجددة.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن السجادة نسجت عام 1897 لقاعة احتفالات القصر التاريخي وذلك إبان حكم السلطان عبد الحميد الثاني للسلطنة العثمانية.

وبحسب الوكالة، تبلغ مساحة السجادة "هركة" 468 مترًا مربعًا، ويقارب وزنها 3 أطنان، ما يجعلها من بين السجادات الأكبر في العالم.

ونقلت السجادة التاريخية من القصر بآلة رافعة مخصصة غسلت في حوض خاص قبل البدء بإعادة نسجها في عملية دقيقة.

وفي تصريح للوكالة، أشار نائب رئيس إدارة القصور الوطنية، أحمد تشاب أوغلو، إلى أن السجادة مؤلفة من قطعة واحدة، وهي بذلك الأكبر من نوعها في البلاد، فضلاً عن أهميتها التاريخية.

وأضاف أوغلو "غسلت السجادة بعناية في حوض خاص، واستغرق ذلك يوما كاملا، فيما يتوقع أن تستغرق أعمال إعادة النسج من 3 سنوات ونصف إلى 4 سنوات من قبل فريق مختص، قبل إعادة فرشها في قاعة يلديز".