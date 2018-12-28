» انتحار طالبة لمرورها بأزمة نفسية بالبحيرة

28 ديسمبر 2018 - 05:06 م

أقدمت طالبة، اليوم، على الانتحار بتناولها حبوب سامة لحفظ الغلال، وذلك لمرورها بأزمة نفسية حادة بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة إخطارًا من محمد هندي مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

وبالفحص تبين إصابة "م.ا" 15 سنة طالبة مقيمة بمركز إيتاي البارود مصابة بتسمم بسبب تناول مادة سامة غير معلومة، وتم نقلها إلى المستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفيت جراء إصابتها.

وبسؤال والد الطالبة أكد تناولها حبوب سامة لحفظ الغلال لمرورها بأزمة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.