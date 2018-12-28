مصر تشهد أول خطبة جمعة بلغة الصم والبكم

28 ديسمبر 2018 - 05:03 م

شهد مصر، مسجد ناصر وسط مدينة قنا، اليوم الجمعة، أول خطبة للجمعة بلغة الصم والبكم قدمها أحد أئمة وزارة الأوقاف.

وكانت الخطبة التي قدمها الإمام بلغة الصم والبكم، للحضور، بعنوان "محاسبة النفس، والامتثال لتعاليم الدين".

وأوضحت مصادر أن اللجوء لخطبة الجمعة بلغة الصم والبكم، جاء بعد طلب تقدم لمحافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، بضرورة تخصيص مساجد لذوى الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم، نظرا لانتشار بعض السلبيات بأوساطهم تحتاج لتقويم من قبل وعاظ الأوقاف.

ولم توضح المصادر عدد الحضور، غير أن إحصائية حديثة أصدرتها الأمم المتحدة قالت إن عدد الصم والبكم فى مصر يبلغ نحو 7.5 مليون نسمة.