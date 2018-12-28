  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:13 م
بحث متقدم
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

البحرين: علاقتنا بسوريا لم تنقطع من الأساس

البنك الدولي

«البنك الدولي» يشيد بخطة مصر في تطوير التعليم

محمد صلاح

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يرفض التعاقد مع «صلاح»

زلزال يضرب إندونيسيا

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا من جديد

تركي ال الشيخ

بعد توليه هيئة الترفيه.. مصر أولى محطات«آل الشيخ»

احتجاجات السودان

الاحتجاجات تتجدد في السودان.. «الشعب يريد إسقاط النظام»

جولن

القضاء الباكستاني يعلن «جولن» منظمة إرهابية

تركيا

تفاصيل المكالمة السرية التي غيرت الحرب في "سوريا"

سانت

"الأرصاد" تحذر من رحلات "سانت كاترين".. تعرف على السبب

الشرطة

قوات الشرطة تحاصر مسجد الإمام المهدي

الأمن العام يضبط هاربين من السجون أثناء ثورة 25 يناير

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

لهذا السبب.. القضاء الأوروبي رفض دعوى مبارك في تجميد أمواله

#

ضبط تاجر مخدرات هارب من سجن وادي النطرون

#

قانونيون: مؤشرات على قرار محتمل بحل «البناء والتنمية»

#

تعرف على قيمة الآثار «المهربة» منذ يناير 2011

الامن العام

سجن ابو زعبل

سجينين

نجح الأمن العام، بالتنسيق مع أمن الدقهلية في ضبط سجينين هاربين من سجن أبو زعبل خلال يناير 2011 أثناء تنفيذهما عقوبة بالسجن المؤبد في قضية "قتل عمد" خلال يناير 2011 .

جاء ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية في ضبط المحكوم عليهم الهاربين، لاسيما الهاربين من السجون العمومية.

وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المحكوم عليهما "عبد الرحمن.ص.أ ،  "سائق" وشقيقه " أشرف" مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس، الهاربان من سجن أبو زعبل خلال يناير 2011 ، أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" حال إختبائهما بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة الأولى.. «وحيد» يشارك في مران الأهلى
» تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا
» شقيقان يحرقان عمهما ونجله بمياه النار في المنيا
» الاحتجاجات تتجدد في السودان.. «الشعب يريد إسقاط النظام»
» بالصور.. أول خطبة موجهة للصم والبكم
» سيدة تتهم طليقها باغتصاب ابنتهما في الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة بتروجت
» "الأعلى للإعلام" يصدر تقريره نصف السنوي الأسبوع المقبل
» الحكومة: إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4317 مصنعًا
» طريقة جديدة للتصفح عبر "إنستجرام"
» "تريكة" يقود منتخب أفريقيا

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • عشاء

    06:35 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي