الأمن العام يضبط هاربين من السجون أثناء ثورة 25 يناير

28 ديسمبر 2018 - 05:03 م

نجح الأمن العام، بالتنسيق مع أمن الدقهلية في ضبط سجينين هاربين من سجن أبو زعبل خلال يناير 2011 أثناء تنفيذهما عقوبة بالسجن المؤبد في قضية "قتل عمد" خلال يناير 2011 .

جاء ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية في ضبط المحكوم عليهم الهاربين، لاسيما الهاربين من السجون العمومية.

وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المحكوم عليهما "عبد الرحمن.ص.أ ، "سائق" وشقيقه " أشرف" مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس، الهاربان من سجن أبو زعبل خلال يناير 2011 ، أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" حال إختبائهما بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.