"عبد الحفيظ" يطمئن على مصابي الأهلى

28 ديسمبر 2018 - 04:54 م

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق على هامش مران الفريق المقام حاليًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وحرص عبد الحفيظ، خلال الجلسة على الاطمئنان على لاعبي الفريق المصابين ومدى جاهزيتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية مساء غد السبت على ستاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.