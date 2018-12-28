  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:14 م
بحث متقدم
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

البحرين: علاقتنا بسوريا لم تنقطع من الأساس

البنك الدولي

«البنك الدولي» يشيد بخطة مصر في تطوير التعليم

محمد صلاح

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يرفض التعاقد مع «صلاح»

زلزال يضرب إندونيسيا

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا من جديد

تركي ال الشيخ

بعد توليه هيئة الترفيه.. مصر أولى محطات«آل الشيخ»

احتجاجات السودان

الاحتجاجات تتجدد في السودان.. «الشعب يريد إسقاط النظام»

جولن

القضاء الباكستاني يعلن «جولن» منظمة إرهابية

تركيا

تفاصيل المكالمة السرية التي غيرت الحرب في "سوريا"

سانت

"الأرصاد" تحذر من رحلات "سانت كاترين".. تعرف على السبب

الشرطة

قوات الشرطة تحاصر مسجد الإمام المهدي

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا

عرب وعالم

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية
تركيا ترسل تعزيزات عسكرية

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

#

تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا

#

قوات خاصة تركية تتحرك نحو سوريا

#

الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

وصلت تعزيزات عسكرية تركية جديدة، الجمعة، إلى قضاء "ألبيلي" التابع لولاية كليس جنوبي البلاد، بهدف تعزيز الوحدات المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.

وأفادت وكالة "الأناضول"، أن الرتل العسكري الذي يضم دبابات، ومدافع، ونقلات جنود مدرعة محملة على الشاحنات، وصل القضاء وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وأوضحت الوكالة، أن التعزيزات جرى توجيهها إلى الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

والخميس، وصلت الولاية نفسها، مزيد من التعزيزات العسكرية المرسلة إلى الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وتتوالى تعزيزات الجيش التركي إلى المنطقة، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات شمالي سوريا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة الأولى.. «وحيد» يشارك في مران الأهلى
» تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا
» شقيقان يحرقان عمهما ونجله بمياه النار في المنيا
» الاحتجاجات تتجدد في السودان.. «الشعب يريد إسقاط النظام»
» بالصور.. أول خطبة موجهة للصم والبكم
» سيدة تتهم طليقها باغتصاب ابنتهما في الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة بتروجت
» "الأعلى للإعلام" يصدر تقريره نصف السنوي الأسبوع المقبل
» الحكومة: إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4317 مصنعًا
» طريقة جديدة للتصفح عبر "إنستجرام"
» "تريكة" يقود منتخب أفريقيا

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • عشاء

    06:35 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي