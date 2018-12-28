» تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا

28 ديسمبر 2018 - 04:38 م

وصلت تعزيزات عسكرية تركية جديدة، الجمعة، إلى قضاء "ألبيلي" التابع لولاية كليس جنوبي البلاد، بهدف تعزيز الوحدات المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.

وأفادت وكالة "الأناضول"، أن الرتل العسكري الذي يضم دبابات، ومدافع، ونقلات جنود مدرعة محملة على الشاحنات، وصل القضاء وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وأوضحت الوكالة، أن التعزيزات جرى توجيهها إلى الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

والخميس، وصلت الولاية نفسها، مزيد من التعزيزات العسكرية المرسلة إلى الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وتتوالى تعزيزات الجيش التركي إلى المنطقة، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات شمالي سوريا.