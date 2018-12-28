زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا من جديد

28 ديسمبر 2018 - 04:27 م

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر مقاطعة بابوا الغربية في إندونيسيا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في إندونيسيا، الجمعة، أن الزلزال وقع على بعد 55 كيلومترات جنوبي مدينة مانوكواري عاصمة مقاطعة بابوا الغربية، وفق بيان.

وأوضح البيان أن عمق الزلزال بلغ 26 كم تحت سطح الأرض.

ولم يصدر رسميا تحذير بشأن احتمال حدوث موجات تسونامي عقب الزلزال.

كما لم تصدر السلطات الأندونيسية بعد بياناً حول سقوط ضحايا وخسائر جراء الزلزال.

وضربت موجات تسونامي مضيق سوندا الإندونيسي الواقع بين جزيرتي سومطرة وجاوة، 22 الجاري، جراء حدوث انزلاقات تحت سطح الأرض بعد ثوران بركان "أناك كراكاتوا"، ما خلف 429 قتيلا.

و28 سبتمبر الماضي، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا، بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات، وأسفرت عن مقتل ألفين و91 شخصا، حسب أرقام رسمية.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.