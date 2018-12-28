  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:14 م
بحث متقدم
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

البحرين: علاقتنا بسوريا لم تنقطع من الأساس

البنك الدولي

«البنك الدولي» يشيد بخطة مصر في تطوير التعليم

محمد صلاح

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يرفض التعاقد مع «صلاح»

زلزال يضرب إندونيسيا

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا من جديد

تركي ال الشيخ

بعد توليه هيئة الترفيه.. مصر أولى محطات«آل الشيخ»

احتجاجات السودان

الاحتجاجات تتجدد في السودان.. «الشعب يريد إسقاط النظام»

جولن

القضاء الباكستاني يعلن «جولن» منظمة إرهابية

تركيا

تفاصيل المكالمة السرية التي غيرت الحرب في "سوريا"

سانت

"الأرصاد" تحذر من رحلات "سانت كاترين".. تعرف على السبب

الشرطة

قوات الشرطة تحاصر مسجد الإمام المهدي

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا من جديد

عرب وعالم

زلزال يضرب إندونيسيا
زلزال يضرب إندونيسيا

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب سواحل شرقي روسيا

#

زلزال قوي يضرب إقليم بابوا شرق إندونيسيا

#

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا

#

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب تشيلي

سوريا

تركيا

الحدود

تعزيزات عسكرية

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر مقاطعة بابوا الغربية في إندونيسيا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في إندونيسيا، الجمعة، أن الزلزال وقع على بعد 55 كيلومترات جنوبي مدينة مانوكواري عاصمة مقاطعة بابوا الغربية، وفق بيان.

وأوضح البيان أن عمق الزلزال بلغ 26 كم تحت سطح الأرض.

ولم يصدر رسميا تحذير بشأن احتمال حدوث موجات تسونامي عقب الزلزال.

كما لم تصدر السلطات الأندونيسية بعد بياناً حول سقوط ضحايا وخسائر جراء الزلزال.

وضربت موجات تسونامي مضيق سوندا الإندونيسي الواقع بين جزيرتي سومطرة وجاوة، 22 الجاري، جراء حدوث انزلاقات تحت سطح الأرض بعد ثوران بركان "أناك كراكاتوا"، ما خلف 429 قتيلا.

و28 سبتمبر الماضي، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا، بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات، وأسفرت عن مقتل ألفين و91 شخصا، حسب أرقام رسمية.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة الأولى.. «وحيد» يشارك في مران الأهلى
» تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا
» شقيقان يحرقان عمهما ونجله بمياه النار في المنيا
» الاحتجاجات تتجدد في السودان.. «الشعب يريد إسقاط النظام»
» بالصور.. أول خطبة موجهة للصم والبكم
» سيدة تتهم طليقها باغتصاب ابنتهما في الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة بتروجت
» "الأعلى للإعلام" يصدر تقريره نصف السنوي الأسبوع المقبل
» الحكومة: إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4317 مصنعًا
» طريقة جديدة للتصفح عبر "إنستجرام"
» "تريكة" يقود منتخب أفريقيا

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • عشاء

    06:35 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي