بعد توليه هيئة الترفيه.. مصر أولى محطات«آل الشيخ»

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ال الشيخ

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اختار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة العامة للترفيه، مصر لتكون أولي جولاته الخارجية بعد الاطاحة به من رئاسة هيئة الرياضة السعودية وتوليه منصبه "رئيس هيئة العامة للترفيه" بشكل رسمي، وذلك لتدشين عدة اتفاقيات خاصة بالترفيه.

ونشر تركي آل الشيخ تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال خلالها إنه سيبدأ نشاطه الخارجي بزيارة عدة دول يبدأها بمصر في منتصف يناير المقبل، لتوقيع سلسلة اتفاقيات تشمل مسرحيات وحفلات، ثم المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال.


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