القضاء الباكستاني يعلن «جولن» منظمة إرهابية

28 ديسمبر 2018 - 04:21 م

قرر القضاء الباكستاني، الجمعة، إعلان "جولن" منظمة إرهابية، وتسليم مدارسها في البلاد إلى وقف معارف التركي.

جاء ذلك في قرار صادر عن المحكمة العليا في باكستان، طلبت فيه من وزارة الداخلية إدراج منظمة "جولن" على قائمة الإرهاب.

وقضت المحكمة في قرارها بتسليم مدارس "باك- تورك تشاغ" التعليمية التابعة لمنظمة "جولن" إلى وقف معارف التركي.

وأشار القرار، إلى أن منظمة التعاون الإسلامي، أعلنت في وقت سابق، "جولن" منظمة إرهابية.

وديسمبر الحالي، قبلت المحكمة العليا في باكستان النظر في دعوى قضائية تطالب بتصنيف "جولن" كمنظمة إرهابية في البلاد.

الدعوى قدمها المحامي الباكستاني، "محمد سهيل ساجد"، بشكل فردي في 3 ديسمبر الحالي، وبدأت المحكمة نظرها بعد يومين، حيث عقدت جلستها الأولى.