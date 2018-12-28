مفاجأة.. باريس سان جيرمان يرفض التعاقد مع «صلاح»

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باريس

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كشف أوناى إيمرى المدير الفنى لفريق أرسنال، عن مفاجأة بشأن النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وقال «إيمري»، أنه طالب إدارة باريس سان جيرمان الفرنسى بالتعاقد مع محمد صلاح لاعب منتخب مصر، عندما كان لاعبًا فى صفوف روما الإيطالى.

وأوضح فى تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، إن إدارة باريس سان جيرمان كانت تشكك فى قدرات محمد صلاح قبل انتقاله لصفوف ليفربول الإنجليزى، ما دفع الإدارة لصرف النظر عن التعاقد معه.

وأضاف المدير الفنى السابق لنادى باريس سان جيرمان وأرسنال الإنجليزى الحالى "محمد صلاح أحد أفضل 5 لاعبين فى العالم، ونجح فى إزالة كل الشكوك التى أحيطت بإمكانية تألقه مع ليفربول، بعد العروض المذهلة التى قدمها فى موسمه الأول مع الريدز".

وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر فى فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4 – 0 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

جدير بالذكر، أن الدور الأول من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى كان شاهداً على تألق محمد صلاح الذى شارك فى جميع مباريات ليفربول الـ19 وسجل خلالها 12 هدفاً، ليتقاسم "وصافة" قائمة الهدافين مع هارى كين لاعب توتنهام، وخلف الجابونى أوباميانج لاعب أرسنال بفارق هدف وحيد، بينما تمكن من صناعة 7 أهداف أخرى.


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