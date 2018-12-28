"مصر للطيران" تعلن عن وجود رحلات مخفضة بمناسبة الكريسماس

28 ديسمبر 2018 - 02:43 م

قدمت مصر للطيران تخفيضات على الرحلات من القاهرة إلى أوروبا حتي 31 ديسمبر بنسبة تصل إلى 40% على الدرجة السياحية إلى بروكسل، مدريد، برشلونة، باريس، كوبنهاجن، موسكو، روما، امستردام، بودابست، لندن، لارناكا، ميلان، فرانكفورت، برلين، ميونخ و جنيف. وتخفيض 15% علي درجة رجال الاعمال إلى كل من بروكسل، مدريد، برشلونة، باريس، كوبنهاجن و موسكو.

و فى بيان للشركة اعلنت عن وجهات الشرق الأوسط، فتضم تخفيض 40% من القاهرة إلى بيروت وعمان لشراء التذاكر حتى 31 ديسمبر 2018 ، وأيضا أسعار خاصة للسفر من القاهرة إلى بغداد وأربيل لشراء التذاكر حتى 31 ديسمبر 2018.

بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 30% علي درجة رجال الاعمال من الدمام إلى القاهرة و الإسكندرية. وأسعار خاصة من جدة، المدينة وأبها إلى نقاط مصر للطيران عبر القاهرة حتى 15 يناير 2019، وأضيا من الرياض و القصيم و الدمام إلى القاهرة و الاسكندرية وإلى باقي نقاط مصر للطيران حتى 15 يناير 2019.