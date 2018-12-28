سيدة تتهم طليقها باغتصاب ابنتهما في الجيزة

28 ديسمبر 2018 - 02:27 م

اتهمت ربة منزل طليقها بالاعتداء الجنسى على ابنتهما حيث انتهز فرصة غيابها عن المنزل وارتكب الواقعة، وبضبط المتهم ومواجهته أنكر ما نسب إليه.

وردت معلومات للرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من ربة منزل تتهم طليقها بالاعتداء الجنسى على ابنتهما البالغة من العمر 7 سنوات.

وبمواجهته أنكر صحة الاتهام المنسوب إليه، وأكد أن الخلافات التى تربطه بطليقته وراء توجيهها الاتهام له.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.