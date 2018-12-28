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"الأعلى للإعلام" يصدر تقريره نصف السنوي الأسبوع المقبل

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متابعات- حنان حمدتو

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المجلس الاعلى للاعلام

حرية الرأى والتعبير

تقرير رنصف سنوى

انتهت لجنة صياغة الحالة الإعلامية من إعداد التقرير نصف السنوى ، والذى سيعلنه المجلس الأسبوع المقبل ويحتوى التقرير على تقييم للصحف والقنوات، ويظهر التقرير انخفاض نسب المخالفات خلال الشهور الماضية.

وقالت مصادر إن اللجنة انتهت من إعداد تقرير نصف سنوى للحالة الإعلامية فى مصر، و سيعلنه المجلس خلال الأيام المقبلة ، مشيرين الى ان التقرير يرصد حالة الحريات فى مصر خلال الشهور الماضية، كما تمت مراجعة مسودة التقرير الذى يرصد الحالة الإعلامية فى مصر وحجم المخالفات الموجودة، ونوعيتها ومدى التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير والأكواد.

ويتضمن التقرير حالة حرية الرأي والتعبير خلال نفس الفترة واتجاهات النقد والرأي، فى الصحف المصرية من خلال 11معيارا بالإضافة إلى مدى تمتع الإعلام المصري بها وتمتع كتاب الرأي والفكر بالحماية والاستقلالية والحرية في عملهم وفصل آخر عن حالة الإعلام في مصر ويشمل أرقام ونسب وإحصائيات عن حجم وأنواع المخالفات الإعلامية في الإعلام المصري، من خلال 17معيارا ، فضلا عن احتوائه على فصل عن نشاط المجلس ولجانه المختلفة والاجتماعات التي حضرها رئيس وأعضاء المجلس والتقارير نصف السنوية للجان المختلفة ومنها لجنة الشكاوى ولجنة التدريب ولجنة الترخيص وتقرير الأمين العام ، وفقا لما جاء بموقع "صدى البلد".

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