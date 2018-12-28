» الحكومة: إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4317 مصنعًا

28 ديسمبر 2018 - 12:50 م

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء اجتمع بالمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة و الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك لبحث خطة الدولة للنهوض بقطاع الصناعة .

وتناول الاجتماع استعراض موقف تنفيذ المجمعات الصناعية بالمحافظات، الذي يشمل إنشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، في 12 محافظة، على إجمالي مساحة 574 فدانا، تضمُ 4317 وحدة صناعية، في أنشطة متنوعة منها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وكذلك ورش صناعية ومعارض، ومنافذ للبيع، ومناطق خدمات.

وأوضح المهندس عمرو نصار، أن المشروع يتضمن تنفيذ مجمعات صناعية كبرى، منها المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات، لافتاً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى منها بعدد 141 مصنعا، كما يتم التعاقد مع عدد 41 مستثمرا منهم مستثمرون بـ 20 مصنعا سوف يتم تشغيلها فعلياً بعد 3 شهور من استلام المرحلة الأولى، إلى جانب 21 مصنعا سيتم تشغيلها في الربع الأخير من 2019.

وأكد وزير التجارة والصناعة أنه يتم التسويق للمجمعات الصناعية، من خلال هيئة التنمية الصناعية، وبالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة، وذلك لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين وصغار الصناع للاستفادة من هذا المشروع، ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الشأن، لتوفير التمويل اللازم للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بمدينة دمياط للأثاث، فالمشروع يهدف إلى توفير المواد الخام بأسعار مناسبة من خلال مصانع للخامات الأساسية لصناعة الأثاث، وإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة العاملين في صناعة الأثاث، ونقل الورش من الكتل السكنية بمدينة دمياط.

وأشار الوزير إلى أن مدينة دمياط للأثاث ستؤدي إلى طفرة في إنتاج الأثاث، من خلال إنشاء بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتكوين كيان اقتصادي جديد من خلال إقبال صغار المستثمرين الذين تتناسب رؤوس أموالهم مع المساحات المتاحة وطبيعة الأنشطة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تسويقية لاستيعاب منتجات الورش الصغيرة من الأثاث محليا ودولياً، مؤكدا أنه يتم حالياً إنشاء منصة الكترونية للترويج لمنتجات المصنعين في مدينة دمياط للأثاث.

وحول مشروع مدينة الروبيكى للجلود، أكد وزير التجارة والصناعة أنه يهدفُ إلى تطوير صناعة الجلود، مما يؤدى الى زيادة الطاقة الإنتاجية وبالتالي التصديرية وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل الجديدة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى الوصول بالطاقة الانتاجية إلى 200 مليون قدم 2/سنة، والوصول بالطاقة التصديرية من المنتجات الجلدية الى حوالى مليار دولار سنوياً، وتوفير 20 ألف فرصة عمل.