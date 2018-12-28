» طريقة جديدة للتصفح عبر "إنستجرام"

28 ديسمبر 2018 - 12:40 م

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، تقريرًا عن تغير تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعض الاستخدامات على الطريقة التي يتصفح بها رواد الموقع حساباتهم؛ بدلًا من التمرير من أعلى لأسفل سيكون التمرير جنبًا إلى جنب.

وأبلغ المستخدمون في جميع أنحاء العالم أن التطبيق قد تحول، وأنهم ينقرون الآن على المشاركات بالطريقة نفسها التي يفعلون بها القصص، بدلًا من الحركة التقليدية إلى الأعلى والأسفل .

في حين تظهر رسالة تخبر المستخدمين بالتغيير في التطبيق، وهي عبارة عن : "تعرف على الطريقة الجديدة للانتقال خلال صور ومنشورات الأصدقاء"، وكان هذا التغيير قد تم تطبيقه بالتطبيق أمس الخميس في المملكة المتحدة، وجار تطبيقه على باقي البلدان.

ويبدو أن هذه الميزة هي محاولة لتقليد النجاح الهائل الذي حققته ميزة قصص Instagram ، التي يستغلها الأشخاص عن طريق الذهاب جانبيًا، ربما أصبحت القصص أسرع وسيلة إعلامية نموًا على الإطلاق ، وهي نفسها الآن ضعف حجم منافستها سناب شات.



