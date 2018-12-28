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تطورات بمهرجان اعتزال «عماد متعب»

الرياضة

متعب
متعب

عمرو محمد

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متعب

اعتزال

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي، آخر تطورات مهرجان اعتزال متعب والمقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوقي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة "أون سبورت" أن المباراة ستقام في القاهرة، مشيرًا إلى أن الموعد لم يتم تحديده حتى الآن.

وأضاف وكيل أعمال متعب، أن الموعد سيتم تحديده وفقًا لارتباطات الفريق الأوروبي الذي سيخوض اللقاء أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي لم يتم تحديده حتى الآن.



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