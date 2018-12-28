  • الجمعة 28 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:40 م
بحث متقدم
محمد صلاح

"صلاح" يتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا في "البريميرليج"

الشرطة

قوات الشرطة تحاصر مسجد الإمام المهدي

أرشيفية

تفاصيل انتقام عامل من عشيق طليقته: "أحرق عضوه الذكرى"

صور بشار تملأ مطار بورقيبة

صور بشار تملأ مطار بورقيبة.. أول رحلة من دمشق لتونس

الأهلي

أول الراحلين عن النادي الأهلي يناير المقبل

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

ترامب هرب من التجنيد بتقرير طبي مزور

الإعلامي عزمي مجاهد

مجاهد: أبو الهول كان حزين و ابتسم بزيارة السيسي

هشام عرفات وزير النقل

اتفاقية بين مصر والصين بـ1.2 مليار دولار

كاف

قناة مفتوحة تبث قرعة "كاف" لدوري أبطال إفريقيا

شريف عامر

لأول مرة.. وصلة رقص لـ"شريف عامر" علي الهواء

في يناير المقبل..

"تريكة" يقود منتخب أفريقيا

الرياضة

افريقيا
افريقيا

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

شاهد .. لاعب يضيع هدفًا سهلًا بطريقة كوميدية

#

موعد وصول منتخب تونس إلى برج العرب

#

بالفيديو.. جنوب أفريقيا تدك شباك سيشل بسداسية

#

أول تعليق من أبوتريكة على أزمة "صلاح" مع الجبلاية

مصر

افريقيا

يناير

تريكة

تلقى النجم المصري محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، دعوة للمشاركة في مباراة استعراضية، تجمع بين نجوم إفريقيا أمام نجوم السنغال جيل 2002 .

المباراة الاستعراضية ستقام على هامش حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاختيار الأفضل خلال عام 2018، حيث ستقام في السنغال يوم 8 يناير المقبل .

وأشارت تقارير صحفية إلى أن منتخب نجوم إفريقيا الذي سيلعب له أبو تريكة، يضم العديد من اللاعبين السابقين، مثل النيجيري جاي جاي أوكوشا، والمغربي نور الدين نايبت، والغاني مايكل إيسيان، والإيفواري كولو توريه .

بينما يقود المنتخب السنغالي الحاجي ضيوف، وهنري كمارا، المشاركان في إنجاز الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2002 الذي أقيم في كوريا واليابان.

ويتواجد الثنائي المصري وليد سليمان ومحمد صلاح، في قائمة أفضل 10 لاعبين في إفريقيا، حيث يتنافسان على لقب أفضل لاعب إفريقي.

محمد صلاح نجم ليفربول، كان قد حصل على جائزة أفضل لاعب إفريقي العام الماضي، متفوقًا على الثنائي ساديو ماني وبيير أوباميانج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يُؤصل ابن تيمية لـ"الطبقية" في الإسلام!

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة بتروجت
» "الأعلى للإعلام" يصدر تقريره نصف السنوي الأسبوع المقبل
» الحكومة: إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا تضم 4317 مصنعًا
» طريقة جديدة للتصفح عبر "إنستجرام"
» "تريكة" يقود منتخب أفريقيا
» ضبط شبكة دعارة داخل مزرعة في الغربية
» تطورات بمهرجان اعتزال «عماد متعب»
» حملات أمنية مكبرة لمواجهة الخارجين عن القانون
» "القابضة للمطارات" تعلن موعد افتتاح مطار العاصمة الإدارية
» ضبط 3 أطنان شاى مجهول المصدر
» العين الإماراتي يخطف لقب أفضل عربي من الأهلي

استطلاع رأي

من هو شخصية عام 2018 في مصر؟

  • عصر

    02:47 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين
مجلس النواب
اعلاميون
الرئيس المعزول محمد مرسي