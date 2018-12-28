أول الراحلين عن النادي الأهلي يناير المقبل

28 ديسمبر 2018 - 11:03 ص

استقر النادي الأهلي على الاستغناء عن خدمات المدافع ساليف كوليبالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعلن عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي، قيد الأنجولي جيرالدو بدلا من منه فى قائمة الأهلي يناير المقبل.

وأكد "القيعي" خلال برنامجه "ملك وكتابة" على قناة الأهلي، أن الجهاز الفني استقر على قيد جيرالدو والاستغناء عن خدمات المدافع، حيث تضم قائمة الأهلي حاليا 5 لاعبين أجانب، وتنص لائحة اتحاد الكرة على قيد 4 لاعبين أجانب بالقائمة المحلية.