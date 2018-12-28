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"التعليم": التعاقد مع 50 ألف معلم بداية الترم الثاني

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طارق شوقى
طارق شوقى

وكالات- حنان حمدتو

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معلم

وزارة التربية والتعليم

طارق شوقى

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين انه سيتم التعاقد مع 50 الفا معلم جديد مع بداية التيرم الثاني من العام الدراسي الحالي .

وقال عمر خلال اجتماع المجلس الاعلي للامناء والاباء والمعلمين برئاسة المهندس احمد كمال وحضور الوزير طارق شوقى بالامس ، انه يتم حاليا حصر الاعداد النهائية لاحتياجات المدارس من المدرسين في التخصصات المختلفة من خلال احصائيات تعدها المديريات التعليمية عن العجز والزيادة في كافة التخصصات.

واشار الي ان المشكلة الاساسية ان هناك مبالغة من جانب بعض المديريات في تحديد العجز والحاجة الي مدرسين مؤكدا انه بعد ان وصل العدد الاجمالي للعجز الي 98 الف معلم وبمراجعه الموقف تبين ان الاحتياجات لاتزيد عن 50 الفا فقط.


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