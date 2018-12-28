» ضبط 3 أطنان شاى مجهول المصدر

28 ديسمبر 2018 - 10:40 ص

لجأ مالك مخزن غير مرخص لتعبئة الشاى بمنطقة ببولاق الدكرور إلى حيلة شيطانية مستغلا علامة تجارية شهيرة غاشا جمهور المستهلكين.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد بأن مالك مخزن يقوم بتجميع كميات كبيرة من الشاي مجهول المصدر وإعادة تعبئته مستخدما علامة تجارية شهيرة، وطرحها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، توجهت مأمورية بمشاركة ضباط مباحث التموين ومفتشي الأغذية إلى المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط مالكه وبلغ إجمالي المضبوطات نحو 3 أطنان شاي مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.